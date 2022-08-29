Телеведущая пообщалась с местными.

Украинская телеведущая Леся Никитюк посетила Сумскую область. Там она побывала в разрушенном оккупантами городе Ахтырка. В описании к публикации в Instagram она намекнула, что осенью зрители смогут увидеть новый сезон проекта Ле Маршрутка - "Сіверщина".

"Местная бабушка рассказала, как пережила страшные обстрелы врага… когда пряталась от них в подвале, забирала с собой собак. Они ложились вокруг и согревали ее… Было холодно и страшно. Всех собак и котиков, которых не смогли вывезти люди, все эти месяцы подкармливает Максименко Алла Михайловна, соучредительница ОО "Дом бездомных животных". Спасибо", - поделилась историей Никитюк.

Відео дня:

Также она добавила, что программа Ле Маршрутка "Северщина" выйдет в эфир осенью. Ранее телеведущая говорила, что хочет снять 3 сезон шоу, начав с Киева и окончив в Ялте.

Напомним, Леся Никитюк рассказала подробности о погибшем моряке, с которым познакомилась на съемках.

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