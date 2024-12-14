Телеведущая приготовила любимому вкусный завтрак.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает делиться подробностями своей личной жизни. На этот раз она опубликовала в Instagram романтическое фото со своим возлюбленным, военным Дмитрием Бабчуком, за завтраком.

На фотографии влюбленные сидят за столом, на котором Леся приготовила для Дмитрия вкусный и сытный завтрак: омлет с сосисками и овощной салат.

"Сегодня утром мне было не страшно", - подписала фото Леся.

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Эти слова свидетельствуют о том, что рядом с любимым ведущая чувствует себя защищенной и спокойной, несмотря на все трудности, связанные с войной.

Кто такая Леся Никитюк

Леся Никитюк - популярная украинская телеведущая, которая получила широкую известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Она известна своей харизмой, чувством юмора и непосредственностью. Кроме телевидения, Леся активно ведет социальные сети, где делится с поклонниками подробностями своей жизни и работы. С началом полномасштабного вторжения России в Украину, Никитюк занимается волонтерской деятельностью и поддерживает украинских военных.

Напомним, любимый Леси Никитюк впервые поделился кадром с ведущей и подтвердил их роман. Пара не скрывает своих отношений и часто делится совместными фотографиями в соцсетях, вызывая восхищение и поддержку у поклонников.

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