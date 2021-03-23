В январе ведущая сломала крестец.

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева, которую накануне экстренно госпитализировали, рассказала о результатах обследования и своем самочувствии.

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«Вчера на съемках стало х***венько, дышать тяжело, боль в груди, туман в голове. Увезли на «скорой». Ехать с мигалками тот еще стресс и ощущение, что все – приплыли», – отметила она.

«По итогу всех обследований – здорова (ну, если можно в наше время быть здоровым), но, в принципе, ничего критичного. Нервы, стресс, мало отдыха – типа того. На этом фоне сбой дает физика, ну и еще моя чертовая мнительность и тревожность», – добавила Кудрявцева.

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В январе сообщалось, что Лера Кудрявцева сломала крестец. Она решила залезть на чердак по лестнице и упала на спину.

Тогда же она ударилась головой, получив сотрясение.

После несчастного случая Кудрявцеву госпитализировали, однако в итоге она решила лечиться дома.

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Автор: Катерина Шварц