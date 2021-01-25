После несчастного случая Кудрявцеву госпитализировали, однако в итоге она решила лечиться дома.

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая на прошлой неделе сломала крестец (часть позвоночника), рассказала о своем самочувствии.

В эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ она сообщила, что из-за перелома практически не двигается.

«Чувствую себя нормально, но некоторое время нужно будет полежать. Не могу сказать, что свежа как майская роза», - отметила Кудрявцева.

После несчастного случая Кудрявцеву госпитализировали, однако в итоге она решила лечиться дома. По заверениям телеведущей, ей проще восстанавливаться в квартире. За ней ухаживает супруг Игорь Макаров.

«Вставать можно только в туалет, это я делаю с помощью трости», - пояснила она.

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Ведущая рассказала, что ее дочь пока не понимает, что мать не может встать.

По словам Кудрявцевой, крестец она сломала, когда решила слазить на чердак по лестнице. В этот момент она упала на спину, а также ударилась головой, получив сотрясение.

«Я час просто лежала на спине. Потом вернулся муж, меня начали поднимать», - вспомнила телеведущая.

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Автор: УНИАН