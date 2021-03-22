В январе Кудрявцева сломала крестец.

Известную российскую телеведущую Леру Кудрявцеву экстренно госпитализировали.

Читайте такжеЛера Кудрявцева впервые появилась на публике после удаления имплантов (фото)Об этом она сообщила в своих сторис в Instagram.

Ведущая попала в реанимацию.

Кудрявцева сообщила, что ее увезли в больницу прямо со съемок шоу «Секрет на миллион».

«Испугалась я прилично», - отметила телеведущая.

По ее словам, сейчас врачи выясняют причину ее плохого самочувствия.

Кудрявцева сломала позвоночник: что известно

В январе сообщалось, что Лера Кудрявцева сломала крестец. Она решила залезть на чердак по лестнице и упала на спину.

Тогда же она ударилась головой, получив сотрясение.

После несчастного случая Кудрявцеву госпитализировали, однако в итоге она решила лечиться дома.

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Автор: Катерина Шварц