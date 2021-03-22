Известную российскую телеведущую Леру Кудрявцеву экстренно госпитализировали.
Читайте такжеЛера Кудрявцева впервые появилась на публике после удаления имплантов (фото)Об этом она сообщила в своих сторис в Instagram.
Ведущая попала в реанимацию.
Кудрявцева сообщила, что ее увезли в больницу прямо со съемок шоу «Секрет на миллион».
«Испугалась я прилично», - отметила телеведущая.
По ее словам, сейчас врачи выясняют причину ее плохого самочувствия.
Кудрявцева сломала позвоночник: что известно
В январе сообщалось, что Лера Кудрявцева сломала крестец. Она решила залезть на чердак по лестнице и упала на спину.
Тогда же она ударилась головой, получив сотрясение.
После несчастного случая Кудрявцеву госпитализировали, однако в итоге она решила лечиться дома.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram