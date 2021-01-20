Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева сломала крестец, который является частью позвоночника.
В Instagram она опубликовала видео из медицинского учреждения.
«Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала и... перелом крестца. Я живу этот месяц в каком-то сюрреализме», - написала она.
В медицинском заключении указано, что у ведущей «стресс-перелом тела и боковых масс крестца».
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На записи видно, как Кудрявцеву везут на инвалидной коляске, а после она лежит на кушетке в кабинете врача.
В сторис российская телеведущая рассказала, что 20 января должна была выйти на работу, но в итоге планы пришлось изменить.
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