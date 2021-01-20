В медицинском заключении указано, что у ведущей "стресс-перелом тела и боковых масс крестца", который является часть позвоночника.

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева сломала крестец, который является частью позвоночника.

В Instagram она опубликовала видео из медицинского учреждения.

«Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала и... перелом крестца. Я живу этот месяц в каком-то сюрреализме», - написала она.

В медицинском заключении указано, что у ведущей «стресс-перелом тела и боковых масс крестца».

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На записи видно, как Кудрявцеву везут на инвалидной коляске, а после она лежит на кушетке в кабинете врача.

В сторис российская телеведущая рассказала, что 20 января должна была выйти на работу, но в итоге планы пришлось изменить.

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Автор: УНИАН