Леди Гага шокировала невероятным образом на красной дорожке.

Премьера нашумевшего фильма о легендарном кутюрье Маурицио Гуччи – "Дом Гуччи" состоялась в Лондоне. На красной дорожке блеснула невероятная Леди Гага и соблазнительный Джаред Лето.

Леди Гага, которая в картине сыграла супругу кутюрье Патрицию Реджани, выбрала для красной дорожки провокационный образ. Она надела летящее полупрозрачное платье с невероятно высокими разрезами насыщенного фиолетового цвета. Дополнила свой образ актриса сетчатыми чулками и ботильонами на высокой платформе со стразами. Стоит отметить, что певица выбрала для своего образа платье коллекции Gucci.

Красотке Леди Гаге компанию составили Адам Драйвер, сыгравший самого метра моды, и сногсшибательный Джаред Лето, которому отвели роль Паоло. Актеры блистали в костюмах от Gucci, созданных специально для них.

Читайте такжеЛеди Гага надела свадебное платье для съемок фильма "Дом Гуччи" (фото)Незаметной не осталась и умопомрачительная Сальма Хайек, которая в фильме предстала в роли Пины Ауриеммы - лучшей подруги Леди Гуччи. Актриса также выбрала наряд из коллекции Gucci. В этот раз она красовалась в золотом платье в пол любимого кроя и с подчеркнутой линией декольте.

В картине, режиссером которой стал легендарный Ридли Скотт, рассказывается трагическая история убийства Маурицио Гуччи, которое организовала в 1995 году его жена Патриция Реджани.

Фильм "Дом Гуччи": что известно

В основу фильма легла книга Сары Гэй Форден "Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности". В книге рассказывается об убийстве Маурицио Гуччи, который возглавлял модный дом.

Сценарий написал Роберто Бентивенья. Сопродюсерами выступили Кевин Уолш и Scott Free Productions.

В картине также сыграют Джаред Лето ("Далласский клуб покупателей"), Аль Пачино ("Лицо со шрамом", "Крестный отец"), Джек Хьюстон ("Подпольная империя") и Рив Карни ("Страшные сказки").

30 июля студия MGM представила первый трейлер криминальной драмы Ридли Скотта "Дом Гуччи".

Автор: Анастасия Горбачева