Фильм посвящен гибели Маурицио Гуччи - главы модного дома Gucci.

В пятницу, 30 июля, студия MGM представила первый трейлер криминальной драмы Ридли Скотта "Дом Гуччи".

Видео опубликовано на YouTube-канале MGM.

"Фамилия Гуччи - синоним роскоши, стиля, власти. Но она же была их проклятьем", — говорится в синопсисе проекта.

Зрителей ждет история любви, предательства, мести и убийства в одной из самых знаменитых модных империй мира.

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Фильм "Дом Гуччи": что известно

В основу фильма легла книга Сары Гэй Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». В книге рассказывается об убийстве Маурицио Гуччи, который возглавлял модный дом.

Сценарий написал Роберто Бентивенья. Сопродюсерами выступили Кевин Уолш и Scott Free Productions.

В картине также сыграют Джаред Лето («Далласский клуб покупателей»), Аль Пачино («Лицо со шрамом», «Крестный отец»), Джек Хьюстон («Подпольная империя») и Рив Карни («Страшные сказки»).

Автор: Ольга Робейко