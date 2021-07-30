В пятницу, 30 июля, студия MGM представила первый трейлер криминальной драмы Ридли Скотта "Дом Гуччи".
Видео опубликовано на YouTube-канале MGM.
"Фамилия Гуччи - синоним роскоши, стиля, власти. Но она же была их проклятьем", — говорится в синопсисе проекта.
Главные роли в картине сыграли Леди Гага и Адам Драйвер
Зрителей ждет история любви, предательства, мести и убийства в одной из самых знаменитых модных империй мира.
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Фильм "Дом Гуччи": что известно
- В основу фильма легла книга Сары Гэй Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». В книге рассказывается об убийстве Маурицио Гуччи, который возглавлял модный дом.
- Сценарий написал Роберто Бентивенья. Сопродюсерами выступили Кевин Уолш и Scott Free Productions.
- В картине также сыграют Джаред Лето («Далласский клуб покупателей»), Аль Пачино («Лицо со шрамом», «Крестный отец»), Джек Хьюстон («Подпольная империя») и Рив Карни («Страшные сказки»).