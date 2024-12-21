Ее компаньон выиграл суд и стал единственным владельцем компании, которая занималась салонами красоты, продавала косметику, мебель и аксессуары

Известную латвийскую певицу Лайму Вайкуле, у которой ранее пострадало имущество от непогоды, лишили бизнеса в России. Артистка по решению суда страны-агрессора перестала быть владелицей предприятия "Лайма-Люкс Рус", которым владела еще с 2000 года.

Как сообщил российский Telegram-канал Mash, компанию "Лайма-Люкс Рус" более 20 лет назад основала сама Вайкуле и ее партнер Шираз Мамедов. В течение этих лет фирма занималась управлением салонами красоты. А также компаньоны продавали косметику, мебель и аксессуары.

С началом полномасштабного вторжения знаменитость решила передать свою долю в бизнесе, которая составляла 49%, Мамедову. А после этого уже через два года, в сентябре 2024-го партнер исполнительницы подал судебный иск, согласно которому он требовал исключить Вайкуле из списка соучредителей фирмы.

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Уже в декабре стало известно, что суды завершились в пользу Шираза. Он лишил Лайму прав на бизнес и стал его единственным учредителем. Следовательно, латвийская певица больше не будет получать доходов от компании "Лайма-Люкс Рус". К слову, сама звезда пока не комментировала новость об этом.

Позиция Вайкуле относительно войны в Украине

Впервые свою проукраинскую позицию в войне артистка продемонстрировала еще в 2018 году. Тогда она отказалась выступать в аннексированном Крыму даже за большой гонорар. С началом большой войны Лайма перестала гастролировать по России и неоднократно высказывалась в поддержку украинцев. В частности, в 2022 году во время концерта в Литве знаменитость вышла на сцену с украинским флагом.

В своих интервью Вайкуле критикует кровавую политику Кремля и осуждает террор оккупантов в Украине. Ранее она назвала войну против Украины "актом агрессии".

Напомним, ранее путинист Кучера публично обозвал Лайму Вайкуле. Фанат диктатора выдал, что артистка и ее творчество якобы сейчас никому не интересны.

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