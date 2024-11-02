Женщина показала, что произошло после урагана.

Известная латвийская певица Лайма Вайкуле, которая осудила кровавую политику Кремля и поддерживает Украину, показала последствия непогоды в своем дворе.

Дело в том, что сейчас на восточном побережье Балтийского моря наблюдаются сильные ураганы, которые даже обесточили некоторые населенные пункты. В частности, сложные погодные условия были и в Юрмале, где живет артистка.

В своем Instagram Лайма показала, как сильный ветер повалил огромную сосну в ее дворе. Сама Вайкуле не пострадала, ведь в тот момент была в доме.

"Вчера у нас произошел соснопад. Смотрите, что произошло, пока мы спали", - сказала певица на видео.

Но, разрушило ли дерево что-то на территории поместья - Вайкуле не отметила.

Что известно о позиции Лаймы Вайкуле

Свою проукраинскую позицию Лайма Вайкуле продемонстрировала еще в 2018 году. Тогда звезда отказалась выступать в аннексированном Крыму. А в начале полномасштабной войны она публично осудила путинский режим и отреклась от РФ.

Напомним, ранее Лайма Вайкуле неожиданно спела на украинском языке и разозлила россиян.

Вас также могут заинтересовать новости: