Актриса рассказала, что чувствует в дни, когда ее родные мирные города бомбят рашисты.

Звезда сериалов "Крепостная" и "Клятва врача" Ксения Мишина не смогла сдержать эмоций после ракетного удара по центру Винницы. Актриса сделала пост в своем Instagram-блоге, где подробнее описала чувства.

"Даже когда мы забываем, когда наша психика, чтобы спасти нас, вытесняет осознание войны, когда мы уехали и в безопасности, она все равно есть. Черная и кровожадная, во главе с безумцем, она как рана на теле нашей страны, ракетами запускающая новые ячейки. Каждый день наши города под ракетными обстрелами. Вчера Винница, снова ребенок, безобидное и беззащитное создание. Снова маленький кусочек души умирает, когда осознаешь это горе. В такие дни накатывает все сразу: боль от потерь, страх неизвестности, жалость к нам всех, разбросанных по миру, оторванных от дома и лишенных своего пути", - написала Мишина.

Она напомнила поклонникам: каждый может стать опорой для своего близкого; украинцы не имеют права сдаваться; мы должны быть едины. Ксения говорит - Украина непременно победит.

"Милые, я сочувствую каждому из вас, кого коснулась эта чертова война. Я знаю, что поддержка очень важна, я обнимаю каждого в сердце у кого поселилась боль! Я с вами", - добавила участница первого сезона шоу "Холостячка".

Чтобы проиллюстрировать этот пост, она выложила свое селфи.

Напомним, супермодель Ирина Шейк громко оскандалилась, использовав террористический символ Z.

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