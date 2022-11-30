Многие украинские артисты, которые были популярны в то время, куда-то исчезли. Что с ними случилось - читайте в материале.

Некогда Мария Яремчук и Гайтана были очень популярными, а сейчас они практически не появляются в медиапространстве. По братьям Борисенко в свое время сходили с ума тысячи украинок, а сегодня о музыкантах и не вспоминают. Куда пропали легенды 2000-х - читайте в нашем материале.

Мария Яремчук

Ее звезда засияла после проекта "Голос країни", где девушка принимала участие. Еще несколько лет после этого она выпускала композиции, которые попадали не верхние строчки рейтингов, однако потом внезапно куда-то исчезла. В одном из интервью продюсер артистки Михаил Ясинский рассказал, что Яремчук оказалась не готова к такой популярности и быстро сдалась.

"Она начала понимать, что начало получатся, но идет это все не туда. Нет, оно получается, но может привести туда, откуда потом уже не вернутся. Она просто вовремя это сделала. Ее мудрости и способности смотреть на ситуацию со стороны хватило для того, чтобы оценить происходящее и сказать: "Ой, оно сейчас будет приносить свои результаты, и я вырваться из этого уже не смогу". Мне нравилось то, что мы делали. Хотя, наверное, это не соответствовало ее внутренним переживаниям и внутреннему миру", - комментировал Ясинский.

Сама знаменитость в одном из интервью в 2018 году призналась, что причиной ее ухода со сцены стала боязнь выступать. Она даже обращалась к специалистам, чтобы что-то с этим сделать.

"Я обращалась к помощи разных психоаналитиков, и никто мне не мог ничего сказать! Конечно, я психологически здоровый человек, но мне было сложно выходить на сцену! У меня начинались панические атаки. Я не стесняюсь об этом говорить! Были случаи, когда я не выходила на сцену, хотя для меня это вообще непонятно, ведь я всегда рвалась туда! Для меня каждый выход на сцену – это как маленькая смерть, как Голгофа! Немеет тело, хочется бежать", - говорила Мария Яремчук.

Братья Борисенко

От близнецов из "Фабрики звезд" сходили с ума тысячи девушек. Именно после этого проекта они начали свою успешную певческую карьеру, гастролировали по стране. Их наиболее известные композиции - "Колдовала зима" и "Звездный берег".

В определенный момент оба брата приняли решение заниматься личной жизнью, из-за чего на творчество вообще не осталось времени.

После продолжительной паузы Саша и Вова начали выступать в дуэте "BRO", однако былую популярность вернуть не удалось.

Гайтана

Когда-то ее хиты "Шаленій", "Два вікна" или "Самотня боса" звенели из каждого утюга, но потом артистка куда-то неожиданно исчезла. Как известно, шоу-бизнес не терпит пауз или продолжительных отпусков, поэтому снова выкарабкаться на Олимп популярности практически нереально.

В 2012 году Гайтана представила Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение", но заняла там 15 место.

Видимо, поражение стало сильным ударом для звезды, после чего она стала постепенно пропадать с экранов. В 2016 году Гайтана вышла замуж, еще через год стала мамой. После этого певица приняла для себя решение поставить семью на первое место.

Lama

Исполнительница хита "Ангел" после ошеломляющей популярности в 2000-х решила променять шоу-бизнес на тихое семейное счастье. Известно, что она приобрела домик в Киевской области, куда переехала, чтобы наслаждаться тишиной и медитировать.

К слову, после 24 февраля она все же объявилась на горизонте, посвятив украинскому народу и ВСУ песню "Сильні люди".

Вадим Олейник

Безумную популярность и внимание тысяч фанаток Олейник завоевал во время музыкальной деятельности в дуэте с Владимиром Дантесом. Тогда все напевали их хиты "Ты зря ему дала", "Мне уже 20", "Девочка Оля" и другие.

В 2015 году Олейник начал сольную карьеру под псевдонимом Oleynik, однако такой головокружительной популярности уже не было. Этому даже посвящен юмористический номер в шоу "Лига смеха", где Дантес был судьей.

Напомним, Харчишин рассказал, куда пропал Олег Винник и как он помогает Украине во время войны.

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