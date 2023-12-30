Украинский певец и композитор Макс Барских (настоящее имя - Николай Бортник) и блогер Александр Волошин могут спеть дуэтом.
Таким "последним инсайдом в этом году" поделился в своем видео, размещенном в YouTube, блогер Богдан Беспалов. "Поговаривают в тусовке о том, что Макс Барских готовит музыкальный дуэт с Александром Волошиным уже в 2024 году...", - сказал он.
По его мнению, возможно, таким способом Барских "хочет привлечь внимание более молодежной аудитории". Беспалов добавил, что ранее этот артист подписался на Волошина в Instagram, а Волошин, соответственно, сделал то же самое в своем аккаунте.
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В конце ноября этого года стало известно, что Александр Волошин разводится со своей женой - певицей Анной Тринчер. Блогер говорил, что в браке делал плохие вещи.
В середине декабря журналисты узнали, что Волошин "нашел замену" Тринчер. Богдан Беспалов узнал, что блогер готовит дуэт с певицей SKYLERR, а это главная конкурентка его экс-жены.