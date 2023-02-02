Актриса набрала лишний вес во время беременности.

Украинская актриса Ксения Мишина сейчас считается одной из самых красивых женщин шоу-бизнеса, однако ранее, как призналась сама звезда, она ненавидела свое отражение в зеркале.

По ее словам, она серьезно занималась своим телом два раза в жизни. Первый раз - после родов. Во время беременности Ксения набрала 31 килограмм. А после того, как на свет появился ее сын Платон, она поняла, что нужно что-то делать с лишним весом.

Тогда актриса не любила заниматься спортом, поэтому решила как можно больше ходить. Она с маленьким Платоном в коляске могла ходить по несколько часов по парку, не останавливаясь, а также старалась не кушать мучное и сладкое. Через год ей удалось вернуться в привычный вес - 49-50 кг.

Видео дня

"Здесь не очень видны мои 31 килограмм. Но после родов я настолько ненавидела свое отражение в зеркале, что у меня нет ни одного фото с того периода. Но если бы сейчас мой мозг в мои 20, я бы по-другому все воспринимала", - рассказала Мишина.

Однако после 24 февраля из-за нервов Мишина вновь поправилась. В этот раз на весах она увидела плюс 7 кг. Чтобы избавиться от ненавистных цифр, Ксения решила пойти в спортивный зал.

Напомним, ранее Ксения Мишина в лосинах и топе показала упругие ягодицы.

Вас также могут заинтересовать новости: