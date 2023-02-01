Украинская актриса Ксения Мишина считается одной из самых красивых женщин нашей страны. Она действительно очень талантливая, привлекательная и обаятельная.
Знаменитость занимается не только духовным развитием, но и физическим. Так, Мишина недавно сходила на тренировку в спортивный зал. Занималась она в черных лосинах и топе.
Мишина делала физические упражнения со штангой, в том числе приседания. Вероятно, в этот момент ее снимал тренер, который смог поймать самые пикантные моменты. Например, сочные и упругие ягодицы актрисы.
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"Ежедневная рутина", - подписала фото Ксения.
Как отреагировала сеть
- "Из-за таких как ты нельзя нормально в зале позаниматься"
- "Посмотрел и настроение улучшилось"
- "Какая вы молодчинка, трудолюбивая красавица"
- "Ежедневный кайф. Ты целеустремленная красотка. Супер"
- "Вкусняшка моя"
Напомним, ранее соблазнительная Ксения Мишина заставила сеть сходить с ума.