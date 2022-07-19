Актриса приобрела недвижимость в столице еще до полномасштабного вторжения РФ.

Украинская актриса Ксения Мишина, которая известна публике по ролям в сериалах "Крепостная", "Клятва врача" или по телешоу "Холостячка" рассказала, в каком состоянии сейчас квартира. Недвижимость находится в Киеве. Она была куплена до полномасштабного вторжения РФ. Подробностями Ксения поделилась в интервью с YouTube-блогером Алиной Доротюк.

Так, по словам Мишиной, к счастью, с жильем все в порядке. Она с сыном живет на съемной квартире, потому что в их собственном ЖК еще ведутся ремонтные работы.

"Недавно, когда я была еще в Бельгии, мне писали, что все нормально, продолжают строительство. Мне кажется, что это неправда. Я пока не заезжала, не интересовалась этой информацией. Сказали, что в конце лета они должны отдать ключи, но посмотрим. Я пока этим вопросом тщательно не занималась", - поделилась Ксения.

Отметим, недавно актриса вернулась в Украину вместе со своим сыном Платоном.

Напомним, ранее Ксения Мишина рассказала, как пыталась просить помощи у коллег из России.

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