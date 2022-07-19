Украинская актриса Ксения Мишина, которая известна публике по ролям в сериалах "Крепостная", "Клятва врача" или по телешоу "Холостячка" рассказала, в каком состоянии сейчас квартира. Недвижимость находится в Киеве. Она была куплена до полномасштабного вторжения РФ. Подробностями Ксения поделилась в интервью с YouTube-блогером Алиной Доротюк.
Так, по словам Мишиной, к счастью, с жильем все в порядке. Она с сыном живет на съемной квартире, потому что в их собственном ЖК еще ведутся ремонтные работы.
"Недавно, когда я была еще в Бельгии, мне писали, что все нормально, продолжают строительство. Мне кажется, что это неправда. Я пока не заезжала, не интересовалась этой информацией. Сказали, что в конце лета они должны отдать ключи, но посмотрим. Я пока этим вопросом тщательно не занималась", - поделилась Ксения.
Отметим, недавно актриса вернулась в Украину вместе со своим сыном Платоном.
Напомним, ранее Ксения Мишина рассказала, как пыталась просить помощи у коллег из России.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Самый страшный день: 5 звездных историй о войне, от которых наворачиваются слезы (видео)
- Российская репрессивная машина взялась за Юрия Дудя: в чем причина (видео)
- DOROFEEVA, KAZKA и Инесса Грицаенко выступили во время благотворительного матча "Антверпен" - "Динамо" в Бельгии
- Ада Роговцева отмечает 85-летие: легендарная актриса рассказала, где и как проведет этот день