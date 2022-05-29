Однако это не дало никакого результата.

Известная украинская актриса Ксения Мишина призналась, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину пыталась достучаться до российских коллег, чтобы те помогли распространить правду о происходящем в Украине. Однако российские артисты игнорировали все ее призывы.

Об этом актриса рассказала в интервью на YouTube-каналу "Вікна-новини".

"Я писала некоторым российским актерам, которых я лично знаю, но ни один из них мне не ответил. Я потом поняла, что нет смысла", - призналась телезвезда.

После этого она решила пытаться повлиять на ситуацию в информационном поле при помощи общения со своими украинскими коллегами. Она призывала делать максимальные репосты достоверной информации о войне в Украине, отмечая в публикациях российских коллег. Однако такая идея не принесла желаемого результата - мало артистов из РФ откликнулись на это.

Ксения Мишина подчеркнула, что сейчас ей иногда пишут люди с Крыма, которые заявляют, что они с Украиной. Однако таких людей очень мало.

Напомним, Ксения Мишина вместе с сыном покинула Украину. Долгое время Мишина находилась на Закарпатье, а сейчас перебралась за границу.

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