Она испугалась животного, которое пробралось в отель.

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с поклонниками видео, на котором показала незваного гостя во время отдыха в Тайланде. Знаменитость испугалась, увидев его.

Так, на своей странице в Instagram Мишина поделилась, что в отель пробралась огромная ящерица. Ее пытались прогнать с помощью швабры. За кадром слышны звуки, которые издает Ксения. Заметно, что она напугана.

"Боже, это жесть", - говорит девушка.

Видео дня

Позже она также рассказала, что они с сыном Платоном впервые попробовали дуриан. Поговаривают, что это очень вкусный фрукт, однако он имеет специфический запах. В некоторых странах его запрещено проносить в отель опять-таки из-за запаха.

Изначально, Мишина не хотела его пробовать, однако сын ее уговорил. В итоге актриса все же попробовала дуриан и сразу же его выплюнула.

"Фу, я не хочу. Меня уже тошнит. Извините", - добавила актриса.

Напомним, ранее Ксения Мишина в купальнике заставила сеть пускать слюни.

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