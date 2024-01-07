Украинская актриса Ксения Мишина, известная благодаря ролям в сериалах "Крепостная", "Клятва врача", "Искушение" и других, с сыном улетела на отдых в Тайланд.
Знаменитость делится с поклонниками яркими кадрами своего путешествия. На одном из видео она предстала в стильном соблазнительном купальнике, который подчеркнул ее аппетитные формы.
Артистка поплавала в бассейне и сделала несколько кадров на бортике. Она продемонстрировала свою роскошную фигуру, которую ей удалось сделать благодаря занятиям спортом и правильному питанию.
К слову, в подписи к видео она рассказала, что является приверженцем сбалансированного питания, что и позволяет ей держать свое тело в форме.
Как отреагировали пользователи сети
- "Вау, как вам красиво"
- "Крутышка"
- "Молодая, красивая, стройная, как модель"
- "Вы просто невероятная"
- "Купальник огонь, вам очень идет"
Напомним, Злата Огневич улетела на отдых в Тайланд и столкнулась с хейтом в сети. Фолловеры раскритиковали ее за хвастовство во время войны.