Поклонники засыпали актрису комплиментами.

Украинская актриса Ксения Мишина, известная благодаря ролям в сериалах "Крепостная", "Клятва врача", "Искушение" и других, с сыном улетела на отдых в Тайланд.

Знаменитость делится с поклонниками яркими кадрами своего путешествия. На одном из видео она предстала в стильном соблазнительном купальнике, который подчеркнул ее аппетитные формы.

Артистка поплавала в бассейне и сделала несколько кадров на бортике. Она продемонстрировала свою роскошную фигуру, которую ей удалось сделать благодаря занятиям спортом и правильному питанию.

Видео дня

К слову, в подписи к видео она рассказала, что является приверженцем сбалансированного питания, что и позволяет ей держать свое тело в форме.

Как отреагировали пользователи сети

"Вау, как вам красиво"

"Крутышка"

"Молодая, красивая, стройная, как модель"

"Вы просто невероятная"

"Купальник огонь, вам очень идет"

Напомним, Злата Огневич улетела на отдых в Тайланд и столкнулась с хейтом в сети. Фолловеры раскритиковали ее за хвастовство во время войны.

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