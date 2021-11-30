Также звезда первого сезона рассказала, что мужчины дарят на проекте.

Украинская актриса Ксения Мишина, которая была первой героиней на реалити "Холостячка", раскрыла секреты второго сезона шоу. Оказалось, певица Злата Огневич могла бы не стать "Холостячкой", так как на эту роль рассматривались и другие звезды.

По словам Мишиной, известная певица Миша Романова, которая была одной из участниц группы "ВИА Гра", могла бы стать звездой реалити вместо Огневич.

Актриса утверждает, что она была единственной претенденткой на роль "Холостячки" в первом сезоне, а вот для второго сезона проводился кастинг. Злата Огневич была не единственной звездой, которую рассматривали в качестве второй "Холостячки".

Звездой второго сезона проекта могла стать Миша Романова. Однако ее, по каким-то причинам, не выбрали.

Помимо этого Мишина рассказала о том, какие подарки дарят мужчины Огневич, и какие презенты получала она. Оказалось, в первом сезоне "Холостячка" получала не такие щедрые знаки внимания.

Читайте также"Холостячка 2": Злату Огневич застукали на прогулке с участником шоуОгневич, по словам Мишиной, мужчины на реалити делают отменные подарки. Певица якобы получает золото и бриллианты. Одними лишь украшениями мужчины не ограничились.

"На вертолетах прилетают, огромные букеты цветов дарят", - рассказала Мишина в новом выпуске "Еда Дурнева", который вышел на YouTube.

Также актриса и звезда "Крепостной" отметила, что она не думала о продолжении реалити. Мишина считала, что на ней проект "Холостячка" закончится.

Кто такая Ксения Мишина

Мишина родилась в 1989 году в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет университета имени Карпенко-Карого.

У звезды есть сын Платон, которого она воспитывает сама. Ксения в интервью рассказывала, что рассталась с отцом своего ребенка и прекратила общение с ним.

В 2019 году актриса победила в шоу "Танцы со звездами". Ее партнером был Евгений Кот.

В 2020 году участвовала в проекте "Холостячка", в финале она выбрала Александра Эллерта. Пара жила вместе после шоу, а в июле 2021-го Ксения объявила о расставании с возлюбленным. После этого они возобновляли отношения, но в конце октября Мишина заявила, что их роман разорван.

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Автор: Полина Кузенко