По словам "холостячки", она окончательно разорвала отношения с комиком и не планирует их возобновлять.

Ксения Мишина, звезда реалити "Холостячка" и актриса из сериала "Крепостная", впервые намекнула на причины расставания с комиком Александром Эллертом. Она заговорила о токсичности и абьюзе.

В новом выпуске проекта "Еда Дурнева" Мишина заявила, что она окончательно рассталась с Эллертом. Своей мимикой актриса дала понять, что ей неприятна тема романа с комиком.

Алексей Дурнев пошутил о том, что слова Мишиной о расставании с Эллертом можно вырезать из выпуска, указав на то, что пара часто устраивала громкие разрывы и не менее яркие примирения. Однако "холостячку" шутка не впечатлила.

Вместе с Дурневым Мишина вспомнила романтический жест Эллерта, когда тот арендовал вертолет и оригинально признался ей в любви. По словам актрисы, сейчас такой поступок "не сработает". Дурнев также вспомнил поездку "холостячки" и комика в Буковель, когда те катались на санях. В ответ на это Мишина внезапно заговорила об абьюзе и токсичности.

Читайте также"Холостячкой" могла быть не Огневич: Мишина раскрыла секреты второго сезона реалити"Да, катались, прикольно... Я просто люблю все, что страшно. Все, что страшно, все, что токсично... Все, что абьюзивно - я люблю, но на некоторое время, потом все", - заявила Мишина.

Вероятно, в отношениях с Эллертом присутствовали токсичность и абьюз. Мишина прямо намекнула на эти проблемы. Однако что именно происходило между ней и комиком, она не рассказала.

Отношения Мишиной и Эллерта: что известно

Ксения Мишина была главной героиней первого сезона романтического реалити "Холостячка". В финале проекта она выбрала шоумена Александра Эллерта.

Но в июле 2021 года Мишина шокировала всех постом в Instagram, в котором объявила о расставании с Эллертом. Но их позже "застукали" вместе.

На пост-шоу "Как выйти замуж" Ксения рассказала, что сейчас у них с Александром сложный период в отношениях, но они пытаются их сохранить.

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Автор: Полина Кузенко