Актриса шокирована поведением женщины.

Известная украинская актриса Ксения Мишина, которая сейчас отдыхает с сыном в Таиланде, рассказала в сети о случайной встрече с россиянкой. Звезда кино удивилась поведению гражданки страны-агрессора.

"Недавно с Платоном наблюдали такую историю: мама с дочкой (2 года где-то) в магазине. Дочка что-то спросила у мамы. Та ей в ответ на весь магазин: "Закрой рот, д*билка!" - написала она.

В тот момент Мишина смутилась, однако потом подчеркнула, что это же русские, следовательно, и воспитывают себе подобных.

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Больше представителей страны-террористки она в Таиланде не видела.

Напомним, что недавно российская блогерша Алина Маслова приехала в Карпаты. Девушка постила фото и видео с украинского горнолыжного курорта, однако ее быстро отыскала СБУ. Со слезами на глазах она рассказала правоохранителям, что не поддерживает российскую агрессию против Украины.

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