Актриса отправилась в отпуск вместе с сыном, но он подхватил вирус.

Сын украинской актрисы Ксении Мишиной подхватил вирус во время отпуска в Таиланде. 11-летнего Платона пришлось везти в больницу.

Как рассказала Мишина в Instagram Stories, у мальчика поднялась высокая температура. Пришлось обратиться за медицинской помощью.

"Адаптация у нас проходит сложно... вирус, температура 40,3. Уже вторую ночь не сплю...", - написала актриса.

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Затем она добавила, что Платона уже выписали. В Таиланде Мишина арендует дом с бассейном. Звезда отметила, что "делит" арендованные квадратные метры с насекомыми и пресмыкающимися, которые пробираются в комнаты.

Мишина в Таиланде

Как сообщал УНИАН, звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина вместе с сыном Платоном отправилась на отдых в Таиланд. Знаменитость на своей странице в Instagram показалась с ребенком и чемоданами у бассейна. В кадре они зажигательно танцевали.

Большинство поклонников обрадовались за нее и за то, что у нее появилась возможность вывести сына на отдых. Одно нашлись и те, кто захейтил Мишину и сказал, что сейчас такие дорогие путешествия неуместны.

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