Накануне актриса ела устрицы.

Украинская актриса Ксения Мишина пожаловалась на плохое самочувствие. На своей странице в Instagram она рассказала, чо на днях кушала устрицы, после чего ей стало плохо.

Вероятно, звезда сериала "Крепостная" отравилась. У нее началась рвота, поэтому весь вечер она провела в туалете. Однако, к счастью, Мишиной не пришлось вызывать "скорую помощь".

"Офигенный вечерок. Сначала обнимаешь унитаз из-за устриц, а потом из-за тревоги", - написала Мишина в инста-сториз.

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На следующий день актриса решила немного разгрузить свой желудок, поэтому приготовила правильный завтрак. Она похвасталась своими кулинарными способностями, приготовив овсяное печенье из овсянки, банана и кунжута.

Стоит отметить, что Мишина часто делится с поклонниками рецептами разных диетических блюд. Она вдохновляет подписчиков переходить на здоровый образ жизни, соблюдать диету и заниматься не только спортом, но и своим психологическим здоровьем.

Напомним, ранее мокрая Ксения Мишина свела с ума фото в "голом" платье.

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