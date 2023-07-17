Поклонники пришли в восторг от ее новых фото.

Известная украинская актриса Ксения Мишина поделилась с поклонниками очень соблазнительной фотографией. В кадре она позировала в открытом черном шелковом платье, переплетающемся на шее.

Волосы актриса решила не собирать в хвост или пучок - роскошные пряди она распустила. На лицо знаменитость нанесла яркий макияж в стиле смоки-айс, который идеально подходит под ее голубые глаза. Дополнила она образ лаконичными украшениями в виде золотых сережек.

Интересно и то, что Мишина позировала в воде, что добавило ее образу еще большей сексуальности. Пользователи сети пришли в восторг от ее новой фотосессии и забросали актрису комплиментами:

Видео дня

"Ты будешь моей"

"Просто королева"

"Вау, Ксения! Я горжусь вами"

Чем известна Ксения Мишина

Актриса снималась в таких популярных сериалах как "Искушение", "Подкидыш", "Клятва врача" и многих других. Своей главной и самой важной работой она считает роль Лидии Шефер в сериале "Крепостная".

Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка", в финале которого выбрала шоумена Александра Эллерта. Однако отношения с ним у нее не сложились.

Также она участвовала в "Танцах со звездами". Ей удалось одержать победу вместе с хореографом Женей Котом.

Напомним, ранее Ксения Мишина взбудоражила стройными ножками в мини.

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