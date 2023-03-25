Сергей Писаренко и Евгений Никишин выбрали Россию.

Комик Егор Крутоголов из "Дизель шоу" прокомментировал ситуацию с экс-коллегами Сергеем Писаренко и Евгением Никишиным - они после начала полномасштабной войны покинули Украину. На территории страны-агрессора один из них уже даже нашел работу.

В интервью YouTube-проекту "Гончарова Подкаст" Крутоголов сказал:

"Писаренко в Эстонии, как я знаю, а Женя вернулся в Россию. Я их не осуждаю, потому что никакого плохого слова об Украине я от них не слышал. Я знаю, что они боятся. И боятся не только за свою ж*пу, а за свои семьи. Им есть чего бояться, думаю".

Также шоумен добавил, что те, кто сбежал из Украины после начала полномасштабной войны, сделали это из-за менталитета, ведь россияне привыкли жить в страхе.

"Они с советских времен привыкли жить в страхе от власти, и их это устраивает", - сказал участник "Дизель шоу".

В то же время он отметил, что в коллективе юмористической программы остаются люди из других стран, которые не сбежали и продолжают поддерживать нашу страну.

"У нас в коллективе были русские и белорусы. Белорусы остаются и делают большое дело. Хотел поблагодарить Женю Сморигина и Дмитрия Танковича за их позицию, за их любовь к Украине. Дима уже лучше меня разговаривает на украинском. И Женя это делает", - сказал Крутоголов.

Напомним, Егор Крутоголов из "Дизель шоу" честно ответил, почему не служит в армии.

Также УНИАН писал, что звезда "Дизель шоу", пережившая оккупацию, начала работать на росТВ.

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