Актриса перешла на сторону зла.

Беларуская комедийная актриса Марина Грицук застала полномасштабную войну в Киеве, но это не остановило ее от работы на россиян. Она вернулась к себе на родину и стала ведущей шоу "Подъем", которое выходит на российском телеканале в Беларуси.

Грицук начала работать на "ТНТ International", где права на показ шоу приобретаются для России. Таким образом она финансово помогает стране-агрессору продлевать полномасштабное вторжение в Украину и бомбить наши города.

Стоит отметить, что много лет Грицук жила в Киеве, снималась в "Дизель шоу", зарабатывала здесь деньги. Встретила она войну также в столице Украины. Тогда ее коллега по шоу Егор Крутоголов рассказывал, что ей едва удалось эвакуироваться из оккупации в Беларусь.

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"Под дом приехал танк, чтобы забрать Марину в Беларусь. Как и кто договорился по поводу этой эвакуации, я не знаю", - отметил Крутоголов "Зеркалу".

Несмотря на то, что актриса успела повидать все ужасы войны, она все же решила перейти на сторону зла. Больше никаких комментариев о большой войне она не давала.

Напомним, ранее Евгений Сморигин из "Дизель шоу" сдал экзамен на получение гражданства Украины.

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