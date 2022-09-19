Он рассказал, что не проходил срочную службу и не защищает страну сейчас из-за проблем со здоровьем.

Актер развлекательного проекта "Дизель шоу" Егор Крутоголов рассказал, почему не пошел в армию. Он поделился в интервью со Славой Деминым тем, что у него есть некие проблемы со здоровьем. Однако какие именно - Егор не уточнил.

"Я даже не знаю, где бы я пригодился, потому что вообще я не служил в армии. По состоянию здоровья я не прошел. Вообще я пацифист всю жизнь. Поэтому даже не хотел иметь собственное оружие. Все люди покупают, призывают и меня, но я не хочу, я против оружия, против всего, что убивает людей", - рассказал Крутоголов.

"Да, я стрелял с многого оружия, мне давали военные. Но я не направлял даже свою умственную деятельность на то, чтобы подумать о том, где бы я воевал. Может быть, водителем был бы. Да, я нормальный водила", - добавил шоумен.

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Напомним, Крутоголов из "Дизель шоу" оправдал коллегу, назвавшего Ксению Мишину "проституткой". Скандал случился летом. Тогда студия попала в центр обсуждений из-за невыплаты зарплат своим сотрудникам.

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