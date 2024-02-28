Певица хочет убрать последствия родов на животе.

Украинская певица Санта Димопулос готовится к операции. В своем Instagram она сообщила, что летит оперировать диастаз, который появился у нее после вторых родов.

"Я лечу оперировать диастаз - это расхождение в стороны прямых мышц живота", - написала Санта.

Далее она отметила, что ее дочь София родилась на 42 неделе с весом более 4 килограммов. Поэтому и появилась эта проблема на животе. Однако, если ее не прооперировать, то могут появиться осложнения.

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"Операция по удалению диастаза позволяет не только восстановить внешний вид живота и сохранить его эстетическую привлекательность, но и предупредить возможные осложнения - грыжи, опущение внутренних органов, атрофию мышц", - написала Санта.

Димопулос говорит, что долго готовилась к операции и искала врача 2 года.

Позже она показала видео из палаты и поделилась своими переживаниями.

"Ничего не ела и не пила со вчерашнего вечера. Всю ночь почти не спала. Все-таки переживаю", - рассказала Санта.

Теперь она хочет взять паузу от соцсетей и дать время на восстановление после хирургического вмешательства.

Что известно о Санте Димопулос

Санта Димопулос - украинская певица и танцовщица. Была участницей телепроекта "Фабрики звезд". Далее Константин Меладзе пригласил ее в группу "ВИА Гра".

Что касается личной жизни, то Санта находилась в гражданском браке с шоуменом Андреем Джеджулой. У них есть общий 15-летний сын Даниэль. Затем вышла замуж за бизнесмена Владимира Самсоненко, с которым через год развелась.

В 2015 году Димопулос вышла замуж за бизнесмена Игоря Кучеренко. Через четыре года у них родилась дочь София. С начала полномасштабного российского вторжения Санта с семьей живет за границей.

Напомним, ранее Санта Димопулос обнаженной позировала на Бали для фотографа-россиянки.

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