Трогательное видео она опубликовала в сети.

Жена известного украинского ведущего Григория Решетника - Кристина - показала, как в укрытии поздравляли младшего сына Александра.

Сегодня, 28 ноября, у мальчика день рождения. Ему исполнилось 4 года. Однако из-за массированной ракетной атаки России по Украине этот день самый младший Решетник встретил в укрытии вместе со всей семьей.

Первыми его поздравили старшие братья объятиями и поцелуями.

"И Дима, и Ваня, все твои здесь. С днем рождения, наш котенок! Реалии жизни в Украине - день рождения самый маленький Решетник встретил в укрытии", - написала Кристина.

Сам Григорий тоже опубликовал фото именинника в своем Instagram и поздравил его так:

"С днем рождения, наше маленькое золото! Любим тебя безгранично".

К слову, супруги Решетник воспитывают троих сыновей: 11-летнего Ивана, 7-летнего Дмитрия и 4-летнего Александра.

Напомним, ранее Григорий Решетник рассказал, как его дети переживают войну. Он отметил, что старший сын более эмоционально и осознанно воспринимает события, происходящие сейчас в Украине.

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