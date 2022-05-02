Старшему сыну телеведущего недавно исполнилось 9 лет, среднему - 5, самому маленькому - полтора года.

Телеведущий проектов "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник рассказал, как объяснял старшему сыну Ивану то, что в стране началась война. В интервью программе "Зірковий шлях" мужчина поделился, что тяжелее всего было со средним сыном.

"К счастью, наши дети не пережили тех событий, как те, кто до сих пор остается в бомбоубежищах. Мои дети также эмоционально чувствуют это, немного по-другому воспринимают реалии, в какой-то степени пострадали. Но Ваня, которому 9 лет, уже более осознанно воспринимает события. Он знает, кто такой "враг". И их даже в школе постепенно готовили и рассказывали, что война началась еще в 2014 году, и что мы теряем территории, и что есть вот такой агрессивный сосед", - поделился в интервью Решетник.

"Сложнее всего эмоционально нашему Димуле, которому скоро 5 лет. Он во время ночных сирен прибегает в комнату и говорит: "Папа, мама, давайте быстренько". До сих пор реагирует очень сложно. К психологам мы не обращались", - рассказал телеведущий.

Но Григорий старается поддерживать настроение своих детей тем, что скоро Украина непременно одержит победу и война кончится.

"Всегда говорю своим ребятам, что наши войска летят уничтожать врага, и что мы побеждаем. Всегда даю посыл победы и советую это всем родителям", - резюмировал Решетник.

Напомним, ранее Решетник пояснил, почему не покинул страну.

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