Хезер Локлир изменилась до неузнавамости.

Американская актриса Хезер Локлир сделала не одну пластическую операцию, но все они дали обратный эффект. После процедур ее достаточно сложно узнать.

Об этом сообщает Киноафиша.

В 1980 году, когда был популярным сериал "Район Мелроуз", главную героиню Хезер Локлир окрестили настоящей красоткой. Она играла дерзких стерв именно благодаря своей необычной, но очень манящей внешности.

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На пике популярности она "крутила" несколько романов с известными мужчинами, среди которых Том Круз, Томми Ли и Ричи Самбор. Но все эти союзы обернулись для нее неудачами.

Однажды звезда попала в психиатрическую клинику, так как злоупотребляла алкоголем и смешивала его с антидепрессантами. Позже она даже попала в автомобильную аварию, которая знатно сказалась не только на ее здоровье, но и на внешнем виде.

Видимо, не желая мириться с уходящими годами и молодостью, Локлир решилась на пластические операции. Круговая подтяжка лица, изменение формы век, маммопластика и инъекции филлеров дли обратный эффект, и сейчас красотку из 80-х очень сложно узнать.

Напомним, как выглядит главный красавчик из "Мисс Конгениальность" спустя 22 года.

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