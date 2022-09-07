Узнайте, как сейчас выглядит звезда популярного сериала.

Поклонники сериала "Зачарованные" помнят Пейдж стильной рыжеволосой девушкой с пухлыми губами, которая покорила не только своим внешним видом, но и актерской игрой.

Об этом сообщает Киноафиша.

Актриса Роуз МакГоун сыграла роль симпатичной, милой девушки с хорошим чувством юмора и обоянием. Она сразу привлекла к себе внимание, затмив двух других сестер из сериала. Но один несчастный случай изменил ее до неузнаваемости.

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Так, однажды актриса попала в дорожно-транспортное происшествие, а очки, которые были на ней, рассекли ей лицо при ударе. После этого Пейдж из "Зачарованных" была вынуждена обращаться за помощью к пластическим хирургам.

Специалисты в сфере красоты уверены, что Роуз слишком увлеклась пластикой, и теперь она выглядет уже совсем иначе. Кроме того, что она коротко подстриглась и перекрасила в блондинку, еще и ее лицо стало более округлым, изменилась форма надбровных дуг и губ.

Напомним, звезда сериала "Дикая Роза" Вероника Кастро запомнилась зрителям молоденькой и задорной девушкой, но если взглянуть на ее нынешний внешний вид, то узнать ее сложно.

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