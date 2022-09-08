Годы совсем не испортили Бенджамина Брэтта.

Американский актер Бенджамин Брэтт сыграл главную роль в фильме "Мисс Конгениальность". Тогда он запомнился зрителям как красивый мужчина, сыгравший агента ФБР.

Тогда он покорил киноманов не только актерскими навыками, но и красивым внешним видом. Его окрестили главным красавчиком фильма, поэтому вскоре у него появилась большая армия поклонников.

С тех пор прошло уже 22 года, и, конечно, он изменился. На новых фотографиях актера видно, что у него появилась седина, а еще он отрастил усы и бороду. Также заметно, что он похудел, и это сказалось на его лице. Например, у него впали скулы. Впрочем, года его совсем не портят.

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Отметим, Бенджамин Брэтт обрел известность благодаря роли детектива Рейнальдо Кёртиса в сериале "Закон и порядок", а также участию в фильмах "За кровь платят кровью", "Мисс Конгениальность" и "Траффик". Также в 2004 году снялся в фильме "Женщина кошка".

Напомним, венесуэльская киноактриса Патрисия Веласкес обрела популярность после съемок в фильме "Мумия". Но что с ней стало спустя 20 лет?

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