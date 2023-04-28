Ранее дочь Аллы Пугачевой анонсировала там ряд концертов в рамках тура.

Дочь Аллы Борисовны Пугачевой Кристина Орбакайте сообщила о том, что она вынуждена отменить концерты в Германии, которые планировались на начало мая. Причина - не всем членам ее музыкального коллектива открыли визу в эту страну.

Новые даты тура пока неизвестны. Орбакайте подчеркнула, что ей очень жаль, что снова приходится переносить мероприятие, поскольку билеты уже были практически раскуплены.

"Дорогие мои зрители Германии, вот уже 3 года я жду встречи с вами. Я с радостью опубликовала афишу предстоящих концертов, но обстоятельства сложились так…" - высказалась Орбакайте.

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Отметим, сейчас дочь Примадонны живет в США. Туда же переехали все ее дети, поскольку сыновьям звезды из-за антивоенной позиции Аллы Пугачевой в РФ стали угрожать призывом и отправкой на войну.

Сама Кристина Орбакайте о войне в Украине ничего не говорила, однако, судя по всему, она солидарна с Максимом Галкиным и своей мамой, которые выступили против кровожадного кремлевского режима.

Также УНИАН писал, что Филипп Киркоров объявил себя Примадонной. Такое заявление артист-путинист сделал в ходе одного из своих концертов, намекнув на то, что Пугачева в Россию больше не вернется.

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