Во время своего концерта артист сделал странное заявление.

Не секрет, что российский артист-путинист Филипп Киркоров сейчас старается сделать все, лишь бы о нем не забыли поклонники. Ради этого он не только решается на тотальное "омоложение" своего творчества, но и ложится под нож пластического хирурга, чтобы выглядеть стройно и привлекательно.

Едва ли не каждый его выход в свет заканчивается бурными обсуждениями. Например, на одном из своих недавних концертов Филипп заявил, что он теперь - Примадонна.

"Теперь я в этой стране Примадонна", - кратко заявил музыкант, намекая на то, что Алла Борисовна на родину больше не вернется.

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Его бывшая жена на подобную попытку занять ее место пока что никак не реагировала.

Где сейчас Киркоров и чем он занимается

Российский артист-путинист после начала полномасштабной войны дал понять - он поддерживает кровавый режим Путина. Несмотря на то, что многие страны мира ввели против Киркоров санкции, он все равно продолжает давать концерты за границей, ведь в РФ заработок звезд существенно снизился за последний год.

Сообщается, что сейчас Филипп находится в России и проходит реабилитацию после пластических операций. Журналистам он заявил, что у него недавно появилась возлюбленная.

Напомним, Киркоров впервые объяснил, почему сын Стоцкой так сильно на него похож.

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