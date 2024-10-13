Влюбленные сделали интересное фото в лифте.

Избранник известной украинской ведущей Леси Никитюк - 28-летний военный Дмитрий Бабчук - впервые поделился совместным кадром с любимой. Мужчина подтвердил, что состоит в отношениях со звездой.

Как известно, в начале этого месяца знаменитость начала активно публиковать фотографии с загадочным мужчиной. Чуть ли не ежедневно в Instagram Никитюк можно было увидеть кадры с ее возлюбленным, однако на этих фото не было видно лицо мужчины, лишь некоторые части его тела.

Наконец, когда в сети начали проводить настоящие расследования и выяснять, кто же этот загадочный бойфренд Леси, она вышла на связь и сама подтвердила отношения с военным. Им оказался Дмитрий. После признания пара не стесняется демонстрировать чувства на публике.

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Бабчук решил поддержать любимую и впервые опубликовал совместное фото с ней. Пара сделала снимок в лифте, который военный обнародовал на своей странице в Instagram. Что интересно, этот кадр очень похож на те, что ранее публиковала ведущая.

Однако теперь телезвезда стояла спиной к камере, а лицо Дмитрия было видно. Леся не упустила возможности продемонстрировать и подписчикам бойфренда свою стройную и подтянутую фигуру.

Подписывать фотографию украинский защитник не стал. Он лишь обозначил на фото Никитюк и оставил смайлик в форме черного сердечка.

Отметим, что впервые за много лет 36-летняя ведущая поделилась подробностями личной жизни. До этого она только рассказывала, что никогда не состояла в официальном браке, однако ей делали предложение. Это в 2017 году сделал столичный бизнесмен, который на то время был соседом Никитюк. Пара планировала свадьбу, но она так и не состоялась.

Напомним, ранее Дмитрий Бабчук рассказал о службе в ВСУ. Военный ответил, когда стал на защиту страны и почему решил пойти на фронт.

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