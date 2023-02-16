Известный шеф-повар поделился своими впечатлениями от работы с женой президента.

Известный шеф-повар Евгений Клопотенко, который принимал участие в реформировании школьного питания для украинских детей, часто виделся с женой президента Украины Еленой Зеленской. Он рассказал о впечатлениях о Первой леди.

По словам Клопотенко, у него нет личного номера телефона Зеленской. Однако он общается с ее командой и видел жену президента в реальной жизни. Она кажется очень позитивной, рассказал шеф-повар в проекте "Дивись".

Клопотенко импонирует Зеленская. Он видится с ней в рабочих группах. Шеф-повар сказал, что Первая леди очень позитивная и открытая. Он вспомнил, как она поступила после конференции, где было немало людей.

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Когда Зеленскую выводили в сопровождении охраны, она повернулась к Клопотенко и сказала: "Женя, пока!". Шеф-повар был поражен искренностью жены президента, которая не забыла с ним попрощаться.

"Возможно, это ее образ и она деспот. Этого никто не знает, кроме президента... Может и он не знает", - пошутил Клопотенко.

Напомним, ранее шеф-повар Клопотенко надел юбку и объяснил свое решение.

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