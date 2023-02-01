Известный шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, что купил себе юбку. Он объяснил свое решение и вызвал бурную реакцию фанатов.
"Я купил себе юбку. Надеваю ее на штаны или на джинсы, и так хожу. Как вам, норм или нет?", - написал Клопотенко в своем Instagram.
Повар снял видео в юбке, свой образ он дополнил клетчатым пальто и "кроксами". По словам Клопотенко, это удобно и комфортно. В комментариях мнения фанатов разделились. Одни шутят, что не против юбки, но Клопотенко явно забыл о носках и рискует заболеть, гуляя в таком видео по холоду. Другие же считают, что наряд повара якобы "перебор".
Что пишут комментаторы:
- "Это подчеркивает и выражает личность Евгения, его неординарность и собственное видение стиля",
- "Это не просто норм, это классно! Нет мужской или женской одежды! Когда-то женщина в штанах была экзотикой, а сейчас это ок. Поэтому мужчина в юбке - это тоже ок",
- "В арабских странах мужчины круглый год ходят в платьях и никому даже в голову не приходит, что это не мужская одежда",
- "Почему священникам можно ходить в юбках, а другим мужчинам нет? Я отталкиваюсь от этого. Можно, все можно, когда это по душе. А люди всегда будут что-то говорить"",
- "Ну хочет пацан обратить на себя внимание. Что ж такого. По-другому не получается, видно",
- "Сначала маникюр, потом юбка, так могут и с*ськи начать расти. Как мне, то на мужских ногтях лак как-то всегда выглядит неопрятно, а юбочку чтобы заценить, то надо посмотреть во весь рост".
В целом, критики оказалось куда меньше, чем комплиментов. Как отметили поклонники Клопотенко, это доказывает, что людям не стоит бояться осуждения, ведь самовыражение - это всегда хорошо.
Ранее шеф-повар также рассказал о своих отношениях с девушками и отметил, что он - "бабник".