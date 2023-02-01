По словам Клопотенко, он носит юбку, надевая ее поверх штанов.

Известный шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, что купил себе юбку. Он объяснил свое решение и вызвал бурную реакцию фанатов.

"Я купил себе юбку. Надеваю ее на штаны или на джинсы, и так хожу. Как вам, норм или нет?", - написал Клопотенко в своем Instagram.

Повар снял видео в юбке, свой образ он дополнил клетчатым пальто и "кроксами". По словам Клопотенко, это удобно и комфортно. В комментариях мнения фанатов разделились. Одни шутят, что не против юбки, но Клопотенко явно забыл о носках и рискует заболеть, гуляя в таком видео по холоду. Другие же считают, что наряд повара якобы "перебор".

Видео дня

Что пишут комментаторы:

"Это подчеркивает и выражает личность Евгения, его неординарность и собственное видение стиля",

"Это не просто норм, это классно! Нет мужской или женской одежды! Когда-то женщина в штанах была экзотикой, а сейчас это ок. Поэтому мужчина в юбке - это тоже ок",

"В арабских странах мужчины круглый год ходят в платьях и никому даже в голову не приходит, что это не мужская одежда",

"Почему священникам можно ходить в юбках, а другим мужчинам нет? Я отталкиваюсь от этого. Можно, все можно, когда это по душе. А люди всегда будут что-то говорить"",

"Ну хочет пацан обратить на себя внимание. Что ж такого. По-другому не получается, видно",

"Сначала маникюр, потом юбка, так могут и с*ськи начать расти. Как мне, то на мужских ногтях лак как-то всегда выглядит неопрятно, а юбочку чтобы заценить, то надо посмотреть во весь рост".

В целом, критики оказалось куда меньше, чем комплиментов. Как отметили поклонники Клопотенко, это доказывает, что людям не стоит бояться осуждения, ведь самовыражение - это всегда хорошо.

Ранее шеф-повар также рассказал о своих отношениях с девушками и отметил, что он - "бабник".

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