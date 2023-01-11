Кулинар признался, что по-настоящему он предан только украинской кухне.

Известный украинский ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал немного о своей личной жизни. В интервью "Супільному" он признался, что не смотрит на отношения так, как это принято в обществе.

Евгений говорит, что если ему нравится девушка, он не будет проводить с ней каждый день, потому что нужно развиваться, развлекаться и привносить в жизнь что-то новое.

Клопотенко добавил, что на данный момент у него есть возлюбленная.

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"У меня нет такого, что ты всю жизнь с одной девушкой. Сердце Евгения – оно никогда не будет с одним человеком всю жизнь. Сейчас все подумают, что я гулящий, бабник. Если мне нравится девушка и я всю жизнь с ней провожу, то мне это кажется концом света. Мне с ней интересно, круто, но я хочу с ней видеться не каждый день. Мне интересно работать, что-то менять. Вы можете быть вдвоем, втроем, это абсолютно нормальные вещи, если кому-то это также нравится. Такой у меня подход", - рассказал Евгений Клопотенко.

Напомним, недавно Клопотенко назвал адреса своих заведений, где можно бесплатно выпить чаю и зарядить гаджеты.

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