Артистка долгое время не появляется в информационном пространстве.

Загадочная Klavdia Petrivna получила бешеную популярность в начале своей музыкальной карьеры, однако после концертов во "Дворце спорта" и после того, как она показала лицо, артистка исчезла из информационного пространства.

Известно лишь о том, что 13 февраля она выступит во Львове, однако новых релизов от нее нет.

Поклонники бьют тревогу и обсуждают, куда и почему исчезла Клавдия. В сети Treads они высказали свое мнение. Кто-то считает, что ее звезда угасла, а кто-то говорит, что она просто могла взять творческий отпуск, чтобы "выстрелить" с новым материалом.

Комментарии юзеров:

"А вы заметили, как исчезла из медиапространства Клавдия Петровна, после того, как сняла ту свою шляпу? Неужели людей интересовала только ее неизвестная личность? Kiss, Ghost, Клавдия Петровна. Куда катится этот мир?"

"А вы видели ее провальные концерты и отзывы на них? Вот и весь ответ"

"Куда исчезла? Вы смотрели ее показатели на музыкальных платформах? Рано вы ее списали. Все только начинается. Нормальные артисты не маячат в сторис 24/7, а порой уходят в творческий отпуск или просто молчат, когда нечего сказать, или же работают над новым материалом. Молчание не равно бездействию, просто не все транслируют все, что происходит у них в жизни каждый день. И еще и плюс, она учится еще, как раз время зачетов"

"Конечно, что стало меньше, потому что очень активная и даже несколько агрессивная пиар-кампания по продвижению двух концертов в огромном зале Киева наконец завершена. Но уверен, что инфоповоды еще будут и это только начало. Дайте девушке наконец-то отдохнуть хоть немного, она заслужила точно"

"Ой, целое лето в инсте, в рилсах, в магазинах, везде были ее однотипные песни. Просто каждая новая ее песня - это как продолжение старой, или как та же самая, такое однообразие, что аж тошнило... Поэтому кайфую, что больше ее нет"

Популярные песни Klavdia Petrivna

"Знайди мене"

"Їде дах"

"Я тобі брехала"

"Барабан"

Напомним, ранее Маша Кондратенко высказалась о Klavdia Petrivna и ответила, почему не считает ее конкуренткой.

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