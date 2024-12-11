По словам певицы, они с коллегой очень разные, поэтому их нельзя сравнивать.

Украинская певица и блогерша Маша Кондратенко, которая ранее рассказала об отношениях с Потапом, высказалась об известной артистке Klavdia Petrivna, она же Соломия Опрышко. Исполнительница ответила, есть ли между ними с коллегой родственные связи.

Не секрет, что артистки дружат и даже записали совместный трек "Їде дах". Кондратенко положительно отзывается о своей подруге и говорит, что рада, что встретила ее. Сейчас исполнительницы поддерживают связь. По словам Маши, она не считает Klavdia Petrivna своей конкуренткой. Она убеждена, что они с коллегой очень разные и вообще, по ее мнению, в такие сложные времена в шоу-бизнесе все должны объединяться, а не враждовать или конкурировать.

"Если говорить о дружбе с артисткой Klavdia Petrivna, то я очень ее люблю. Она - прекрасный человек. Мы подружились в процессе нашего сотрудничества. И до сих пор продолжаем наше общение. Я очень рада, что в моей жизни появился такой человек - искренний, яркий и талантливый. Относительно того, считаю ли я ее конкуренткой - нет. Потому что мы слишком разные. И я считаю, что нам в шоубизнесе нужно не конкурировать, а поддерживать друг друга. Так будет все гораздо эффективнее. Я за творчество и вообще не хочу себя с кем-то сравнивать", - подчеркнула певица в интервью для издания "Фокус".

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Как известно, долгое время поклонники подозревали, что под шляпами Klavdia Petrivna скрывается именно Кондратенко, но потом эти слухи опроверглись и стало известно, что это Опрышко. Из-за сходства Соломии и Маши поклонники считали, что они могут быть родными людьми. Но и эту информацию артистка опровергла.

Она поделилась, что познакомились они не так давно, а произошло это на студии звукозаписи. Сейчас исполнительница счастлива, что в ее жизни появилась Опрышко.

"Честно говоря, я не слышала, что нас с Klavdia Petrivna сравнивают внешне. Знаю, что думали, что Петровна - это я. Между нами нет родственных связей. Между нами есть только дружба и творческая связь. Мы познакомились на студии. Но до этого мы были немного заочно знакомы через артиста OSTI. Не будет невероятной истории, что мы познакомились неожиданно. Просто так сошлись звезды, поэтому, видимо, нам нужно было познакомиться", - вспомнила Кондратенко.

Напомним, ранее Klavdia Petrivna стала победительницей премии MUZVAR AWARDS 2024. Стало известно, какую награду получила певица.

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