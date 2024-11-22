Олекса Негребецкий признался, что восхищается украинской исполнительницей.

Переводчик, редактор и режиссер дубляжа Олекса Негребецкий, в творческом багаже которого работы над картинами "Альф", "Шрек", "Мадагаскар", "Панда Кунг-Фу", высказался об украинской певице Klavdia Petrivna и американской звезде Тейлор Свифт. Он сравнил их творчества и ответил, кто из артисток ему больше нравится.

Негребецкий в интервью OBOZ.UA отметил, что он давно знает Свифт, но никогда не интересовался ее творчеством. Дело в том, что однажды он послушал песни знаменитости, но они не впечатлили его.

По его мнению, Klavdia Petrivna ничем не хуже американки. Режиссер говорит, что он восхищается ее творчеством и убежден, что именно Соломия Опрышко (настоящее имя Klavdia Petrivna) внесла в украинский шоу-бизнес что-то новое.

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"Я давно знаю певицу Тейлор Свифт, просто я ее никогда не слушал! А когда послушал, то она не вызвала у меня никаких эмоций. Может, потому, что я человек другой культуры, не американец, а американцам она нравится. Тейлор Свифт не уступает Klavdia Petrivna, просто Klavdia Petrivna в наших условиях - это что-то свежее, новое, интересный голос, подход. И при должной работе продюсеров из нее могла бы вырасти очень популярная и оригинальная певица", - считает Олекса.

Также переводчик указал, что видит Klavdia Petrivna в музыкальном стиле блюз. Он говорит, что хотел бы, чтобы артистка пела блюз, однако понимает, что в Украине этот стиль не слишком популярен и могут возникнуть проблемы с финансированием.

"Я бы хотел, чтобы она пела блюз. Не знаю, как это будет, потому что кто же ее научит его петь? И кто в нашей стране за него будет платить деньги? У нас единицы любят блюз", - добавил Негребецкий.

Напомним, ранее Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых богатых женщин-музыкантов. Эксперты подсчитали, какую сумму она получает за год.

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