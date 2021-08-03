Российскому певцу Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер Олег Стефаник, который обращался в СБУ с просьбой добавить певца в черный список.
"Что, друзья, моя первая победа над маленькой Россией. Служба безопасности Украины запретила на 3 года въезд в Украину Филиппа Киркорова", - сообщил Стефаник, добавив фото ответа СБУ на его обращение.
По его словам, 29 июня он написал на электронную почту СБУ письмо с требованием немедленно добавить Киркорова в черный список.
"Из-за концертов Филиппа Киркорова в похищенном Россией Крыму, и из-за того, что Филипп Киркоров сказал в 2017 году, что Крым - российский", - сообщил блогер.
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Филипп Киркоров - выступления в оккупированном Крыму и запрет на въезд в Украину
Ранее Филиппа Киркорова по представлению СБУ внесли в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.
Киркоров неоднократно выступал в поддержку российского режима. Отдельно - поддерживал силовой разгон акций в поддержку Навального и называл Путина "лучшим президентом".
Впоследствии СБУ исключила Киркорова из черного списка, после чего он заговорил о "соломинке дружбы" для России. В украинском сообществе музыкантов на это решение СБУ отреагировали негативно.