Ранее Киркорова по представлению СБУ внесли в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, но затем оттуда вычеркнули.

Российскому певцу Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер Олег Стефаник, который обращался в СБУ с просьбой добавить певца в черный список.

"Что, друзья, моя первая победа над маленькой Россией. Служба безопасности Украины запретила на 3 года въезд в Украину Филиппа Киркорова", - сообщил Стефаник, добавив фото ответа СБУ на его обращение.

По его словам, 29 июня он написал на электронную почту СБУ письмо с требованием немедленно добавить Киркорова в черный список.

"Из-за концертов Филиппа Киркорова в похищенном Россией Крыму, и из-за того, что Филипп Киркоров сказал в 2017 году, что Крым - российский", - сообщил блогер.

Филипп Киркоров - выступления в оккупированном Крыму и запрет на въезд в Украину

Ранее Филиппа Киркорова по представлению СБУ внесли в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Киркоров неоднократно выступал в поддержку российского режима. Отдельно - поддерживал силовой разгон акций в поддержку Навального и называл Путина "лучшим президентом".

Впоследствии СБУ исключила Киркорова из черного списка, после чего он заговорил о "соломинке дружбы" для России. В украинском сообществе музыкантов на это решение СБУ отреагировали негативно.

Автор: Денис Прядко