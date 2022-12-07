Мужчине стало плохо. СМИ пишут, что у него подозрение на воспаление легких.

СМИ сообщают о том, что отец артиста-путиниста Филиппа Киркорова Бедрос был срочно госпитализирован. Его забрали на скорой в больницу с подозрением на воспаление легких.

В прессе пишут, что когда 90-летнему мужчине стало плохо, ему вызвали врачей. Поскольку состояние Бедроса Киркорова было тяжелым, медики приняли решение о том, чтобы забирать его в больницу.

Несмотря на свой возраст, Киркоров-старший довольно часто появляется на мероприятиях вместе со своим сыном. Например, на прошлой неделе он отпраздновал юбилей большим концертом в Кремле, а позднее его видели на премьерах фильмов и на открытии столичного катка.

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Звездный сын состояние здоровья своего отца никак не комментировал. А вот пресс-секретарь певца Екатерина Успенская подтвердила информацию о госпитализации отца Киркорова с подозрением на воспаление легких.

Напомним, американские активисты подали жалобу в Минюст, Минфин и другие местные ведомства США, с просьбой запретить россиянину Филиппу Киркорову въезд на территорию страны. Аргументировали это тем, что артист поддерживает кровожадную кремлевскую политику и войну в Украине.

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