Все связано с позицией певца касательно войны в Украине и российской политики.

Группа американских активистов подала жалобу в Минюст, Минфин и другие местные ведомства США, с просьбой запретить россиянину Филиппу Киркорову въезд на территорию страны. Аргументировали это тем, что артист поддерживает кровожадную кремлевскую политику и войну в Украине. Об этом сообщают СМИ.

Сам Филипп Бедросович еще на это никак не отреагировал. Однако известно, что если запрет на въезд для него введут, то он больше не сможет посещать свой шикарный двухэтажный особняк в престижном районе Майами.

Из открытых источников известно, что Киркоров приобрел эту недвижимость еще девять лет назад за почти 5 миллионов долларов. Сообщается, что в доме семь спален, библиотека, тренажерный зал, бассейн и даже лифт. Время от времени Филипп туда наведывается. Во время его отсутствия за апартаментами присматривает прислуга.

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Позиция Киркорова касательно войны в Украине

Артист-путинист неоднократно высказывал свою поддержку в адрес кремлевского режима. После 24 февраля певец не говорил о том, что на территории Украины идет война - он, согласно российским методичкам, говорит о проведении "СВО", называя оккупантов - защитниками и победителями.

Также Филипп продолжает выступать в России, прославляя Владимира Путина.

Напомним, Киркоров публично послал двух своих коллег-путинистов.

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