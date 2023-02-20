Киркоров спустя почти 20 лет раскрыл настоящую причину развода с Пугачевой

Звезды были вместе с 1994 по 2005 год.

Филипп Киркоров был в официальном браке с Аллой Пугачевой с 1994 по 2005 год. Их считали идеальной парой и верили в то, что это любовь на века. Для Аллы Филипп был четвертым, а вот Примадонна для Филиппа Бедросовича по сей день так и осталась единственной официальной женой.

Спустя 18 лет после развода, в котором, как все думали, виноват молодой юморист Максим Галкин, Киркоров признался, что всему виной его измены.

Такое заявление он сделал на российском шоу "Маска", где завел откровенный разговор с одной из участниц. Киркоров спросил, не изменяет ли она своему супругу, на что та ответила отрицательно.

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"Я всегда ходил налево. Поэтому со мной и развелись", - кратко сказал Филипп Киркоров.

Личная жизнь Филиппа Киркорова

Отметим, официально сейчас Филипп Киркоров одинок. Ему часто приписывают романы как с молоденькими подопечными, так и со зрелыми коллегами. Ходили разные слухи о его ориентации, однако артист никаких комментарий по этому поводу не дает.

Что Киркоров говорит о войне в Украине

Киркоров - открытый путинист. Он не скрывает, что поддерживает кровожадную политику Кремля по убийству мирных украинцев, за что занесен не в один санкционный список.

Напомним, Киркоров шокировал "новым" лицом после пластики.

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