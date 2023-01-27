Александр Добровинский заявил, что его подопечный совершенно не боится посещать США, даже учитывая слухи о возможных санкциях.

Адвокат артиста-путиниста Филиппа Киркорова Александр Добровинский заявил, что его подзащитный сейчас отправился в США. Однако даже если против него введут санкции в момент его пребывания там, никаких проблем с этим не будет. Об этом сообщают пропагандистские издания.

"Санкции не означают тюремное заключение в маленькой в прямом смысле тюрьме или в большой тюрьме в США. Так что Филиппа Бедросовича точно выпустят из страны. Напомню, что некоторые люди, находящиеся под санкциями, довольно спокойно выехали из недружественных им и России стран. Хотя они-то выехали, а вот их деньги - нет", - сказал Добровинский.

Почему на Киркорова могут наложить санкции

Российский певец поддерживает войну и кровавый путинский режим. Из-за этого американские активисты подали прошение в соответствующие органы власти с требованием запретить ему въезд на территорию США.

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Если это решение будет принято, тогда он лишится доступа к своему шикарному особняку в престижном районе Майами.

Также 8 января Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны касательно санкций российским звездам.

В санкционный список попал и Киркоров. Как известно, страны ЕС и США ориентируются в своих санкционных мерах на тех, против кого уже ввела санкции Украина, поэтому не исключено, что Киркоров под угрозой.

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