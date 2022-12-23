Заядлый путинист признался, что мечтает о "вечной красоте".

Скандальный российский певец Филипп Киркоров, известный своими одиозными выходками, признался, что сделал себе пластическую операцию. Более того, путинист даже показал, кому именно он доверил свою внешность.

На вечеринке по случаю дня рождения российской журналистки Алены Жигаловой Киркоров появился перед камерами рядом с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Певец отметил, что именно ему он обязан своей внешностью. Примечательно, что результат пластической операции Киркоров оценил довольно высоко.

"Моя неземная красота, созданная этими ручками", - заявил скандальный артист.

Видео дня

Однако Киркоров не стал рассказывать, что именно он пытался исправить в своей внешности. По словам артиста, хирург дарит ему "вечную красоту".

"У каждого есть свой диетолог, психолог, а у меня свой пластический хирург. Моя красота, он всегда со мной. Он мой бог, он моя молодость и вечная красота. Вам это не понять, вы слишком молоды и красивы. А я красив, но немолод", - отметил Киркоров.

Скандалы вокруг Киркорова: последние новости

Не так давно путинист опозорился прямо на концерте. Киркоров вышел на сцену в полупрозрачном наряде. Его "лосины" шокировали зрителей. Однако вскоре артист ужаснул новой выходкой. Киркоров прямо на концерте отхлестал зрителя по лицу.

После этого путинист снова стал посмешищем. Подвела артиста его помощница, которая на пару секунд замешкалась с его микрофоном, в результате чего все увидели, что Киркоров поет под фонограмму.

Вас также могут заинтересовать новости: