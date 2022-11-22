Поклонники заподозрили его в обмане.

Российский артист Филипп Киркоров на одном из последних концертов жестко "спалился". Оказалось, что он пел "Огонь и воду" под фонограмму. Подвела артиста его помощница, которая на пару секунд замешкалась с его микрофоном, в результате чего он и попал в такой конфуз.

Этот момент сразу же разлетелся по сети. РосСМИ публикуют позор путиниста и намекают на то, что его помощнице могло не поздоровиться после этой ситуации. Вероятно, это отсылка к поведению артиста, который последнее время буквально с цепи сорвался - то на журналистку набросится, то певицу Наргиз "разнесет", то зрителя по лицу отхлестает.

"Филипп Киркоров спалился с фанерой. Страшно представить, что было позже с той девушкой", - сообщает Telegram-канал "Дневники знаменитостей".

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Напомним, ранее путинист Филипп Киркоров, который поддерживает кровавую кремлевскую политику, снова оскандалился за границей. Артиста не хотели пускать в фирменный магазин Dolce & Gabbana.

"Вы не знаете, кто я такой? Вы хотите скандал сейчас?" – спросил Киркоров у охранника на английском.

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